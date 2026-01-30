Trump processa agência tributária por vazamento de declaração de impostos

O presidente Donald Trump apresentou na quinta-feira (29) uma ação contra o Serviço de Receita Interna (IRS, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, reivindicando 10 bilhões de dólares (51,9 bilhões de reais) pelos danos aos seus negócios que, segundo ele, foram provocados pelo vazamento de suas declarações de imposto de renda.

Trump apresentou a demanda a título pessoal e não como presidente, ao lado de seus dois filhos mais velhos, Eric e Donald Jr., e do conglomerado familiar, a Trump Organization.

A ação afirma que o IRS e o Departamento do Tesouro "tinham o dever de salvaguardar e proteger as declarações de impostos confidenciais dos demandates".

Durante seu primeiro mandato presidencial, as declarações de impostos de Trump foram foco de especulação depois que o presidente rompeu com a tradição de seus antecessores e se recusou a divulgá-las como candidato.

Os documentos foram vazados à imprensa por Charles "Chaz" Littlejohn, um ex-funcionário do IRS, entre maio de 2019 e setembro de 2020, de acordo com a ação.

Littlejohn se declarou culpado em 2023 pelo vazamento. Atualmente, ele cumpre uma pena de prisão de cinco anos.

O jornal New York Times informou em setembro de 2020 que Trump pagou apenas 750 dólares de imposto federal de renda em 2016 e 2017. E não pagou nada durante 10 dos 15 anos anteriores.

