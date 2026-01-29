Trump diz que 'espera' não ter que atacar o Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira (29) que espera não ter que usar a força militar contra o Irã e que planejava ter mais conversas com Teerã sobre um possível acordo nuclear.

"Durante o meu primeiro mandato, reforcei as forças armadas, e agora temos um grupo que se dirige a um lugar chamado Irã, espero que não tenhamos que o utilizar", disse Trump aos jornalistas na estreia de um documentário sobre sua esposa Melania.

Quando perguntado se manteria conversas com o Irã, Trump afirmou: "Tive e estou planejando tê-las. Sim, temos muitos barcos muito grandes e muito potentes navegando para o Irã neste momento, e seria estupendo não ter que utilizá-los."

