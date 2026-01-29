Assine
Trump diz que aproximação entre Reino Unido e China é 'muito perigosa'

29/01/2026 23:07

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou de "muito perigosa" a aproximação do Reino Unido com a China, depois que o primeiro-ministro britânico Keir Starmer se reuniu em Pequim com o mandatário Xi Jinping.

"É muito perigoso que façam isso", disse o republicano aos jornalistas durante a estreia de um documentário sobre sua esposa Melania, quando um repórter lhe perguntou por sua reação diante do fato de que o Reino Unido faça negócios com a China.

Após o encontro nesta quinta entre Starmer e Xi, o chefe do governo britânico disse que a China é "um ator fundamental no cenário mundial" e é "vital construir uma relação mais sofisticada" entre ambos os países.

A viagem de Starmer à China, a primeira de um chefe de governo britânico desde 2018, tem como pano de fundo as tentativas de vários líderes ocidentais de se aproximar de Pequim diante das políticas voláteis dos Estados Unidos sob o governo de Donald Trump.

"Creio que é ainda mais perigoso para o Canadá fazer negócios com a China", declarou Trump nesta quinta.

"O Canadá não está bem [...] e não podem ver a China como uma solução", acrescentou.

