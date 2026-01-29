Lágrimas de LeBron acendem especulações sobre despedida das quadras

Os temores de uma aposentadoria iminente de LeBron James se intensificaram nesta quarta-feira (29), quando o astro do Los Angeles Lakers caiu em lágrimas durante uma homenagem em Cleveland, o lugar onde tudo começou.

Todos os alarmes soaram na NBA quando o jogador de 41 anos, conhecido como 'King James', se emocionou muito no início da partida em Cleveland, cidade localizada a meia hora de sua cidade natal, Akron, e onde jogou por quase metade de sua lendária carreira.

LeBron escondeu o rosto sob a camisa, tentando conter as lágrimas durante o vídeo de homenagem preparado pelos Cavaliers para o que pode ser a última visita de seu grande ídolo.

Embora tenha deixado a franquia duas vezes, primeiro para Miami (2010) e depois para Los Angeles (2018), os torcedores de Cleveland serão eternamente gratos a ele por tê-los levado ao único título da história do time, em 2016.

A imagem de um LeBron emocionado transformou uma noite comum da temporada regular em um lembrete repentino de que a carreira de um dos maiores jogadores da história e um gigante do esporte moderno pode estar chegando ao fim.

Após a partida, uma vitória avassaladora por 129 a 99 do time da casa sobre os Lakers, James se manteve discreto sobre seus planos de aposentadoria, mas não descartou a possibilidade de que aquela tenha sido sua última aparição em Cleveland.

"Ainda não tomei uma decisão sobre o futuro, mas é bem possível que aconteça", declarou o maior artilheiro da história da liga norte-americana.

- Despedida? -

Em sua 23ª temporada na ativa, somando-se aos inúmeros recordes que já estabeleceu na NBA, James está com médias impressionantes de 22 pontos, 5,9 rebotes e 6,7 assistências por jogo.

Independentemente da idade, seu desempenho consistente noite após noite sugere que ele poderia estender sua carreira por mais uma temporada, seja com os Lakers ou com outra equipe.

"Ainda nem pensei em uma turnê de despedida ou algo parecido, porque ainda não conversei comigo mesmo e com minha família sobre quando isso vai acabar", disse ele. "Isso virá mais tarde."

Antes do início da temporada, James disse que se sentia revigorado com a perspectiva de competir ao lado de Luka Doncic, o superastro que assumirá seu papel como o principal jogador dos Lakers.

A chegada do esloveno em fevereiro passado, em uma negociação com os Mavericks que foi difícil de entender, transformou James em uma figura icônica, porém secundária, no futuro dos Lakers.

O contrato do ala expira nesta temporada, com os playoffs começando em 18 de abril. Se ele renovar, a expectativa é de que tenha que aceitar uma redução salarial em relação aos seus atuais US$ 52 milhões (R$ 270 milhões na cotação atual).

- Outra franquia? -

Como alternativa, ele poderia embarcar em uma última aventura em outra franquia.

O Golden State Warriors explorou recentemente a possibilidade de juntá-lo ao seu grande amigo Stephen Curry, contra quem ele competiu em quatro finais consecutivas na década passada, mas ninguém se atreve a descartar uma terceira passagem por Cleveland.

"Acho que ele não sabe", disse outra lenda da liga, Shaquille O'Neal, quanto tempo de basquete ele ainda tem pela frente.

Sua aposentadoria não será "em três anos, talvez dois, mas mais um ano, com certeza", previu o atual comentarista de televisão, que acredita que não haverá dúvidas quando chegar a hora.

"LeBron é muito calculista em tudo o que faz", disse O'Neal. "Todos saberão quando for o seu último ano, porque ele e sua equipe provavelmente vão querer uma turnê de despedida".

