Internacional

Trump ameaça com tarifas países que venderem petróleo a Cuba

AFP
AFP
Repórter
29/01/2026 21:32

O presidente Donald Trump assinou nesta quinta-feira (29) uma ordem executiva segundo a qual os Estados Unidos "poderiam" impor tarifas, de valor não especificado, aos países que vendam petróleo a Cuba.

A decisão, destinada a aumentar ainda mais a pressão sobre Havana, baseia-se na declaração de um "estado de emergência" em relação à "ameaça excepcional" que Cuba representa para a segurança nacional dos Estados Unidos, segundo o decreto.

"Poderá ser imposta uma tarifa adicional ad valorem [de acordo com o valor] sobre as importações de bens que sejam produtos de um país estrangeiro que venda ou forneça, direta ou indiretamente, qualquer tipo de petróleo a Cuba", indica o texto publicado pela Casa Branca.

Washington acusa as autoridades cubanas de "se alinharem e apoiarem numerosos países, organizações terroristas internacionais e atores hostis aos Estados Unidos", entre eles Rússia, China, Irã, Hamas e Hezbollah.

Cuba também é apontada na ordem executiva como responsável por "desestabilizar a região por meio da imigração e da violência", ao mesmo tempo em que "propaga suas ideias, programas e práticas comunistas".

O presidente americano já havia advertido recentemente Havana de que não haveria "mais petróleo" para Cuba sem um "acordo" com as autoridades.

Após a captura de Nicolás Maduro durante uma incursão militar, Trump colocou sob controle dos Estados Unidos o setor petrolífero da Venezuela, que desde os anos 2000 vinha sendo o principal fornecedor de petróleo de Cuba.

A nova ameaça do dirigente republicano surge no momento em que a ilha já enfrenta uma situação energética precária.

Cuba, submetida a um embargo dos Estados Unidos desde 1962, registra há três anos escassez de combustível, com impacto direto sobre sua produção de energia elétrica.

