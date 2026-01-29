EUA espera nova tempestade invernal após nevascas intensas

Uma nova onda de ar polar deve atingir boa parte dos Estados Unidos nos próximos dias, enquanto continuam os esforços para remover a neve da megatempestade invernal do último fim de semana.

O Serviço Meteorológico Nacional americano (NWS, na sigla em inglês) afirmou que uma tempestade significativa poderia provocar mais nevascas intensas no sudeste do país, devido aos ventos polares que vão soprar das Grandes Planícies do Norte, passando pelo Meio-Oeste e chegando à Costa do Golfo.

Cientistas sugerem que a tempestade está relacionada com uma alteração do vórtice polar, uma massa de ar frio que habitualmente circula sobre o polo norte. As mudanças climáticas, segundo alguns especialistas, podem estar agravando a situação.

As temperaturas mínimas podem bater recordes, especialmente na Flórida, segundo o NWS, que alertou sobre o impacto nas populações mais vulneráveis e da indústria agrícola.

A nova frente fria chega dias depois de uma grande tempestade invernal que, segundo os balanços oficiais e de meios de comunicação locais, causou a morte de mais de 100 pessoas, ao cobrir com neve e chuva congelada territórios do Novo México (sudoeste) ao Maine (nordeste).

No sul dos Estados Unidos, centenas de milhares de clientes seguiam sem eletricidade nesta quinta, segundo o site poweroutage.us, com Tennessee, Mississippi e Louisiana como os estados mais atingidos.

Além disso, milhões seguem escavando para remover a neve endurecida nas ruas. Em Nova York, escavadeiras depositavam montes de neve em reboques laranja fumegantes conhecidos como "banheiras quentes", que despejam a água derretida no sistema de esgoto da cidade.

Por sua vez, os moradores de Washington criticaram fortemente a resposta oficial, pois muitas ruas seguem cobertas, com neve acumulada nos cruzamentos. As escolas permaneceram fechadas por três dias após a passagem da tempestade.

Estudiosos apontam que essas perturbações podem ser consequência do aquecimento relativamente rápido do Ártico, que enfraquece o cinturão de ventos que costuma manter a atmosfera sobre a região polar isolada da América do Norte.

