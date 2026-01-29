Homem que se passou por agente do FBI para libertar Luigi Mangione é preso

Um homem foi acusado nesta quinta-feira (29) por supostamente se passar por um agente do FBI em uma prisão dos Estados Unidos para tentar libertar Luigi Mangione, suspeito de assassinar o diretor executivo de uma das maiores seguradoras de saúde do país.

Mark Anderson, de 36 anos, foi preso na quarta-feira depois que funcionários do Centro de Detenção Metropolitano do Brooklyn pediram suas credenciais e ele apresentou apenas sua carteira de motorista. Em seguida, afirmou estar armado, segundo documentos judiciais.

Os agentes encontraram um garfo de churrasco e uma lâmina redonda de aço — semelhante a um cortador de pizza — dentro da mochila de Anderson.

A denúncia criminal afirma que Anderson disse a funcionários do centro penitenciário que possuía documentos "assinados por um juiz" que autorizavam a libertação de um detento específico, que não foi nomeado no processo.

Uma fonte judicial confirmou que o preso era Luigi Mangione, o homem de 27 anos acusado de assassinar o diretor executivo da UnitedHealthcare, Brian Thompson, em dezembro de 2024.

Mangione buscava vingança contra os excessos do setor. Para alguns, ele se tornou um símbolo da indignação dos americanos contra o sistema de seguros de saúde.

Além disso, ele responde a acusações em âmbito estadual e federal. Declarou-se inocente em ambos os casos. Seu julgamento federal terá início em setembro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

pel/bjt/mlm/mvl/am