Bayern visita Hamburgo com missão de evitar que título da Bundesliga fique em aberto

Após sofrer sua primeira derrota na Bundesliga na última rodada, o líder Bayern de Munique tem uma missão clara neste sábado: vencer o Hamburgo na 20ª rodada e provar que o tropeço foi apenas um caso isolado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O revés no clássico bávaro contra o Augsburg reduziu a vantagem do Bayern de 11 para 8 pontos sobre o segundo colocado, o Borussia Dortmund, que renovou as esperanças na corrida pelo título, que muitos já consideravam decidido.

Os jogos deste fim de semana também são mais favoráveis para o Dortmund do que para o Bayern, já que os aurinegros recebem o lanterna Heidenheim no domingo, já sabendo do resultado da partida do gigante bávaro contra o tradicional Hamburgo (14º colocado) no sábado.

O Bayern já teve a oportunidade de se reencontrar com a vitória após a derrota da semana passada, já que na quarta-feira venceu o PSV por 2 a 1 em Eindhoven, na última rodada da primeira fase da Liga dos Campeões da Uefa, garantindo assim o segundo lugar na classificação final.

Nessa partida na Holanda, Jamal Musiala foi titular pela primeira vez desde sua grave lesão sofrida em julho e está recuperando gradualmente sua forma física.

Por trás dessa disputa atualmente unilateral entre Bayern e Dortmund, a briga pelas vagas na Liga dos Campeões, que na Alemanha correspondem aos quatro primeiros colocados da tabela, promete ser emocionante.

O surpreendente Hoffenheim está em terceiro lugar, três pontos atrás do Dortmund e três à frente do RB Leipzig (4º) e do Stuttgart (5º).

O Hoffenheim nunca havia acumulado tantos pontos (39) após 19 rodadas do campeonato alemão. A equipe pode continuar sua impressionante sequência no sábado, quando receberá o Union Berlin (9º).

Também no sábado, o Leipzig vai enfrentar o Mainz (16º) enquanto o Stuttgart vai jogar contra o Freiburg (7º).

--- Programação da 20ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

Sexta-feira, 30 de janeiro

(16h30) Colônia - Wolfsburg

Sábado, 31 de janeiro

(11h30) Werder Bremen - B. Mönchengladbach

RB Leipzig - Mainz

Augsburg - St Pauli

Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen

Hoffenheim - Union Berlin

(14h30) Hamburgo - Bayern de Munique

Domingo, 1º de fevereiro

(11h30) Stuttgart - Freiburg

(13h30) Borussia Dortmund - Heidenheim

Classificação: Pts J G N P bp bc dif

1. Bayern de Munique 50 19 16 2 1 72 16 56

2. Borussia Dortmund 42 19 12 6 1 38 17 21

3. Hoffenheim 39 19 12 3 4 40 22 18

4. RB Leipzig 36 19 11 3 5 37 25 12

5. Stuttgart 36 19 11 3 5 36 26 10

6. Bayer Leverkusen 32 18 10 2 6 35 25 10

7. Freiburg 27 19 7 6 6 31 32 -1

8. Eintracht Frankfurt 27 19 7 6 6 39 42 -3

9. Union Berlin 24 19 6 6 7 24 30 -6

10. Colônia 20 19 5 5 9 28 32 -4

11. B. Mönchengladbach 20 19 5 5 9 23 32 -9

12. Wolfsburg 19 19 5 4 10 28 41 -13

13. Augsburg 19 19 5 4 10 22 36 -14

14. Hamburgo 18 18 4 6 8 17 27 -10

15. Werder Bremen 18 19 4 6 9 21 37 -16

16. Mainz 15 19 3 6 10 21 32 -11

17. St Pauli 14 19 3 5 11 17 32 -15

18. Heidenheim 13 19 3 4 12 17 42 -25

