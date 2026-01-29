Assine
Mano Menezes assume como novo técnico da seleção peruana 

29/01/2026 20:20

O ex-técnico da seleção brasileira Mano Menezes assumirá o comando da seleção peruana, com a missão de reerguer uma equipe mergulhada em fracassos, anunciou a Federação Peruana de Futebol (FPF) nesta quinta-feira (29).

Menezes, de 63 anos, será o sétimo brasileiro a comandar o Peru, que não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo de 2026 na América do Norte.

O último técnico brasileiro a comandar a seleção peruana foi Paulo Autuori, que fracassou em sua tentativa de levar o Peru ao Mundial de 2006, na Alemanha.

"Quero dar as boas-vindas ao nosso treinador, Mano Menezes", disse o presidente da FPF, Agustín Lozano, durante a apresentação do técnico brasileiro, que estava presente no evento.

O Peru se classificou para a Copa do Mundo apenas uma vez neste século, para a Rússia em 2018, sob o comando do técnico argentino Ricardo Gareca.

Nas últimas Eliminatórias, a seleção peruana teve sua pior campanha na história, terminando em nono lugar entre dez seleções.

"Sabemos que os últimos anos não foram tão brilhantes, mas estamos aqui para recolocar o Peru nos trilhos e fazer com que a seleção volte a ser uma potência", disse Mano Menezes na entrevista coletiva após sua apresentação.

O treinador gaúcho tem o grande desafio de assumir o comando de uma equipe desmoralizada após o fracasso nas últimas eliminatórias para a Copa do Mundo. 

Ele previu tempos melhores para a seleção peruana: "Vamos construir um projeto de quatro ou cinco anos. Prometemos ao povo peruano que viemos aqui para trabalhar muito duro".

