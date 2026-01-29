Assine
Internacional

Wall Street fecha em baixa após resultado da Microsoft

AFP
AFP
AFP
29/01/2026 20:07

Wall Street fechou em baixa nesta quinta-feira (29), pressionada pela queda da ação da Microsoft, cujos resultados trimestrais foram recebidos com pouco entusiasmo pelo mercado.

O Dow Jones subiu 0,11%, mas o Nasdaq caiu 0,72% e o S&P 500 fechou em baixa de 0,13%. No entanto, os níveis ficaram distantes das mínimas registradas durante o dia.

Apesar de resultados financeiros que superaram as expectativas, a Microsoft despencou 9,99%, aos US$ 433,50, o que representa uma perda de cerca de US$ 400 bilhões em valor de mercado.

"O pregão de hoje foi um pouco volátil, devido à fragilidade do setor de tecnologia", disse à AFP Angelo Kourkafas, da Edward Jones.

Os investidores analisaram uma série de resultados trimestrais divulgados na véspera após o fechamento do mercado. Os números da Microsoft, em particular, chamaram a atenção.

Pela primeira vez, a receita da empresa com serviços em nuvem ultrapassou os US$ 50 bilhões, mas sua margem diminuiu, devido aos investimentos em massa em centros de dados para a inteligência artificial (IA).

"Os investidores temem que os gastos importantes com investimentos destinados à IA não atendam às expectativas", explicou José Torres, da Interactive Brokers.

Após anos de grande entusiasmo com o desenvolvimento dessa tecnologia, "o mercado diferencia e recompensa agora as empresas capazes de converter esses investimentos em lucro, enquanto as demais são submetidas a um escrutínio maior", observou Angelo Kourkafas.

