Chanceleres de Equador e Colômbia se reúnem em meio à guerra tarifária

Os chanceleres de Equador e Colômbia se reuniram pela primeira vez após as tensões desatadas por uma guerra tarifária que afeta o comércio, a cooperação energética e o transporte de petróleo, informou nesta quinta-feira (29) o Ministério das Relações Exteriores equatoriano.

Os países se penalizaram mutuamente com tarifas de 30%, depois que o presidente Daniel Noboa acusou a Colômbia de não fazer o suficiente na luta contra o tráfico de drogas na fronteira comum. A disputa se intensificou quando a Colômbia suspendeu a venda de eletricidade ao Equador, e este elevou em 900% a tarifa para transportar petróleo por seu oleoduto.

"Existe um diálogo entre Chanceleres dos dois países, no qual o Equador apresentou uma posição e a Colômbia deve responder a isso", indicou o ministério equatoriano em mensagem enviada a jornalistas.

Quito não detalhou quando os ministros se reuniram. Os dois estão no Panamá para o fórum do Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF).

A pasta tampouco informou sobre os temas tratados pelas ministras Gabriela Sommerfeld, do Equador, e Rosa Villavicencio, da Colômbia.

Ontem, durante seu discurso no Panamá, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, se ofereceu para dialogar com seu par equatoriano sobre a crise entre os dois países.

Equador e Colômbia compartilham uma fronteira de aproximadamente 600 km, onde operam guerrilhas colombianas e organizações dedicadas ao tráfico de drogas e armas, e ao garimpo ilegal.

Noboa não respondeu à oferta de Petro, mas afirmou em sua intervenção que "os criminosos têm que ser" presos.

O presidente equatoriano, que busca o apoio dos Estados Unidos em sua guerra contra o tráfico de drogas, defende as novas tarifas como compensação pelo dinheiro que seu país investe na fronteira comum para combater grupos criminosos.

O Equador tem a taxa de homicídios mais alta da América Latina, com o recorde de 52 assassinatos para cada 100 mil habitantes, segundo o Observatório do Crime Organizado.

