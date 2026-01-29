Assine
Internacional

Venezuela aprova reforma petrolífera pró-EUA para atrair investimento privado

29/01/2026 18:56

O Parlamento da Venezuela aprovou nesta quinta-feira (29) a reforma da lei petrolífera que abre completamente a indústria a empresas privadas, enquanto os Estados Unidos buscam voltar a operar no país após a derrubada de Nicolás Maduro em uma operação militar.

A Assembleia Nacional aprovou os artigos do texto, que agora segue para a presidente interina, Delcy Rodríguez, para sanção.

"Fica sancionada para a história, para o futuro, para nossas filhas e nossos filhos, a Lei Orgânica de reforma da Lei Orgânica de Hidrocarbonetos", comemorou o presidente do Parlamento, Jorge Rodríguez, irmão da presidente interina.

"Só coisas boas virão depois do sofrimento", acrescentou.

A reforma foi proposta pela presidente Rodríguez, que assumiu o poder após a captura de Maduro em 3 de janeiro, em uma operação dos Estados Unidos que incluiu bombardeios a Caracas e a outras regiões vizinhas.

E lidera uma guinada na histórica relação hostil com Washington.

A nova lei oferece mais garantias ao setor privado, cede o controle estatal da exploração e reduz os impostos.

O petróleo da Venezuela está sob um embargo imposto por Trump em 2019, durante seu primeiro mandato.

A indústria sofreu as consequências com a queda da produção, também motivada por anos de desinvestimento, corrupção e má gestão.

