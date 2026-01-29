Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Lula fará cirurgia de catarata em um olho nesta 6ª feira

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
29/01/2026 17:32

compartilhe

SIGA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva será operado nesta sexta-feira (30) para a remoção de uma catarata em seu olho esquerdo, informou o Palácio do Planalto nesta quinta-feira (29).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O mandatário, de 80 anos, realizou "exames pré-operatórios" esta manhã e a cirurgia está marcada para a sexta-feira, segundo um comunicado do Planalto.

Na quarta-feira, Lula participou do Fórum Econômico Internacional América Latina e Caribe no Panamá, batizado como a Davos latino-americana.

Nesta quinta, Lula "segue rotina de trabalho" na Granja do Torto em Brasília, detalha a nota.

O Planalto não informou se o presidente terá que se afastar de suas funções após o procedimento.

O chefe de Estado brasileiro tem uma reunião prevista com seu colega americano Donald Trump em Washington em março.

Em 2024, Lula foi operado devido a uma hemorragia intracraniana provocada por um acidente doméstico.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jss/app/mel/rpr/am

Tópicos relacionados:

brasil governo lula saude

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay