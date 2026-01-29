Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Operação anti-imigração em Minneapolis é 'invasão contra a nossa democracia', diz prefeito

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
29/01/2026 16:44

compartilhe

SIGA

O prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, denunciou nesta quinta-feira (29) como uma "invasão" as operações anti-imigrantes ordenadas pelo governo de Donald Trump naquela cidade, que deixaram dois manifestantes americanos mortos em confrontos com agentes federais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Sinto o apoio de todo o país e reconhecemos que uma grande cidade americana está vivendo uma invasão. É uma invasão contra a nossa democracia, a nossa república e cada um de nós", disse ele em uma conferência de prefeitos em Washington.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ft/mlm/mel/am

Tópicos relacionados:

eua imigracao policia politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay