Timo Werner assina com San Jose Earthquakes da MLS

O San Jose Earthquakes anunciou nesta quinta-feira (29) a chegada do atacante Timo Werner, que disputou a Copa do Mundo de 2018 pela seleção alemã, em mais uma transferência de peso para a Major League Soccer (MLS).

O ex-atacante do Tottenham e do Chelsea foi apresentado como a "maior contratação" da história do Earthquakes, time sediado em San Jose, na Califórnia, que conquistou o título da MLS em 2001 e 2003.

Campeão da Copa das Confederações pela Alemanha em 2017 e da Liga dos Campeões pelo Chelsea em 2021, Werner estava no RB Leipzig, da Bundesliga, onde atuava desde meados de 2025, após deixar a Premier League.

O atacante de 29 anos surgiu no futebol europeu como uma das grandes promessas do futebol alemão, embora não tenha conseguido corresponder às expectativas, em parte devido a lesões recorrentes.

"Acho que ele será um excelente reforço para nossa equipe e estamos muito entusiasmados com a sua chegada a San Jose", disse o diretor esportivo e treinador do Earthquakes, Bruce Arena, em um comunicado.

"Ter um jogador do calibre de Timo é simplesmente excepcional para o clube e para a comunidade. Acredito que ele trará qualidade em campo, experiência e liderança", acrescentou o ex-técnico da seleção americana.

Werner se juntará oficialmente ao time californiano assim que obtiver o visto e as permissões de trabalho.

"É sempre uma grande decisão ir para os Estados Unidos, mas tudo está lá para que eu tenha sucesso", disse o atacante em um comunicado.

"Os torcedores do Earthquakes podem esperar um jogador que dá o seu máximo em campo em todos os jogos. Em todos os clubes pelos quais passei, eu sempre quis conquistar um título. No final, sempre consegui. É por isso que quero ir para San Jose: para vencer", acrescentou.

O atacante, que pode atuar nas pontas ou pelo centro, marcou 24 gols em 57 partidas pela seleção alemã, embora não jogue pela 'Mannschaft' desde 2023.

Ao longo da carreira, ele marcou 154 gols em 451 jogos.

O San Jose Earthquakes terminou em décimo lugar na Conferência Oeste da temporada de 2025 da MLS, fora da zona de classificação para os playoffs.

Timo Werner é o mais recente jogador de renome a desembarcar na MLS, onde já estão atuando astros veteranos como Lionel Messi, Thomas Müller, Luis Suárez e Son Heung-min.

