Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Com lesão no tornozelo, Kvaratskhelia vai desfalcar PSG de oito a dez dias

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
29/01/2026 15:23

compartilhe

SIGA

O atacante do Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia, que sofreu uma lesão no tornozelo na quarta-feira, durante o empate em 1 a 1 contra o Newcastle na Liga dos Campeões, ficará afastado dos gramados por "oito a dez dias", anunciou o clube parisiense nesta quinta-feira (29).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Esse período de recuperação é um alívio para o PSG, já que na quarta-feira o técnico Luis Enrique havia demonstrado preocupação e temia uma lesão "complicada" para o jogador.

O astro georgiano, que chegou a Paris em janeiro, está confirmado como desfalque para a partida de domingo contra o Strasbourg e é dúvida para o clássico contra o Olympique de Marselha no domingo da semana seguinte.

'Kvara', de 24 anos, torceu o tornozelo direito em um choque com o atacante do Newcastle, Anthony Elanga, que recebeu um cartão amarelo aos 20 minutos por causa dessa falta.

O jogador do PSG teve que deixar o campo amparado por um membro da equipe médica e por seu companheiro de equipe Achraf Hakimi, e foi substituído por Désiré Doué.

O empate não foi bom nem para o PSG e nem para o Newcastle. As duas equipes haviam começado a rodada dentro do Top 8, que garantia a classificação direta para as oitavas de final da Liga dos Campeões, mas agora terão que disputar a repescagem, marcada para fevereiro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bap/kn/dar/dr/raa/aam/am

Tópicos relacionados:

fbl fra geo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay