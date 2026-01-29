Assine
Internacional

Trump diz que Putin concordou em não atacar Kiev por uma semana

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
29/01/2026 14:39

O presidente americano, Donald Trump, disse ter pedido "pessoalmente" ao seu par russo, Vladimir Putin, que detenha durante uma semana os bombardeios contra Kiev e outras cidades da Ucrânia, e assegurou que ele "aceitou".

Trump explicou, durante um conselho de ministros na Casa Branca, que fez este pedido devido ao frio "excepcional" do inverno na Ucrânia.

aue/ph/nn/cjc/mvv

Tópicos relacionados:

conflito eua russia ucrania

