Trump diz que Putin concordou em não atacar Kiev por uma semana
O presidente americano, Donald Trump, disse ter pedido "pessoalmente" ao seu par russo, Vladimir Putin, que detenha durante uma semana os bombardeios contra Kiev e outras cidades da Ucrânia, e assegurou que ele "aceitou".
Trump explicou, durante um conselho de ministros na Casa Branca, que fez este pedido devido ao frio "excepcional" do inverno na Ucrânia.
