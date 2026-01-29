Chuvas atenuam incêndios na Patagônia argentina, mas há risco de reativação

Vários incêndios consumiram até esta quinta-feira (29) ao menos 45 mil hectares de floresta em Chubut, na Patagônia argentina, enquanto centenas de brigadistas lutam para evitar que as chamas alcancem áreas povoadas após um alívio produzido por uma chuva leve nesta semana.

O Parque Nacional Los Alerces, uma floresta andina em Chubut, com lagos de origem glacial, é o mais afetado, com 20 mil hectares incendiados, segundo o último boletim.

Nos últimos dias, foram registradas algumas chuvas que "permitem aos brigadistas trabalhar e bem, com um pouco mais de frio", embora não sejam suficientes para extinguir o fogo, disse, nesta quinta, o vice-diretor da Agência Federal de Emergências, Ignacio Cabello, à emissora local FM El Chubut.

Na região, há cerca de 450 brigadistas apoiados por 19 meios aéreos, detalhou Cabello. Enquanto isso, na terça-feira o governo destinou cerca de 87 milhões de dólares (R$ 460 milhões) a diferentes grupos de bombeiros voluntários.

Uma das principais tarefas desenvolvidas é a criação de "aceiros" para impedir que as chamas cheguem a áreas habitadas.

"Hoje as condições do tempo ajudaram (...) principalmente a controlar esta parte", disse à AFP Manuel, bombeiro voluntário de Cholila, localidade de Chubut com cerca de 2.800 habitantes cercada pelo fogo.

"Dentro de alguns dias, quando começar o calorzinho, o fogo vai voltar a se intensificar, mas tudo dentro da área queimada. O que estamos garantindo é que o incêndio não continue se expandindo", acrescentou o homem, que não quis informar o sobrenome.

Este incêndio começou após o impacto de um raio em 9 de dezembro dentro dos limites do parque nacional, mas nas últimas semanas saiu de controle e avança pelo norte em direção a Cholila.

"Tenho 15 anos nos bombeiros e é a primeira vez que vejo um incêndio arder dessa forma (...) Estamos no limite e não damos conta", disse Manuel.

O Serviço Nacional de Manejo do Fogo (SPNMF) decretou até sexta-feira alerta vermelho de perigo de incêndios na região, que seguirá com altas temperaturas e ventos fortes.

O outro incêndio florestal que atinge a província abrange quase 22.300 hectares entre o povoado de Puerto Patriada e a localidade de Epuyén, embora o SPNMF informe que está "contido em 85%".

O problema afeta, em diferentes proporções, outras províncias da Patagônia, como Río Negro, Neuquén, La Pampa e Santa Cruz.

Os governadores da região pediram ao Congresso que declare emergência para ampliar a capacidade de combate ao fogo.

