Trump diz que teve conversa 'muito produtiva' com presidente mexicana
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta quinta-feira (29) que teve uma conversa telefônica "muito produtiva" com sua homóloga do México, Claudia Sheinbaum.
A conversa "foi extremamente boa para ambos os países", e foram abordados temas como "a fronteira, como combater o narcotráfico, e o comércio", afirmou em uma mensagem em sua plataforma Truth Social.
Em coletiva de imprensa, Sheinbaum havia classificado a conversa por telefone com Trump como "produtiva e cordial".
