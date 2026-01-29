Assine
UE acorda designar Guarda Revolucionária do Irã como 'organização terrorista'

AFP
AFP
29/01/2026 12:36

Os ministros das Relações Exteriores da União Europeia (UE) concordaram, nesta quinta-feira (29), em designar a Guarda Revolucionária do Irã como "organização terrorista", após a repressão aos protestos, informou a chefe da diplomacia do bloco, Kaja Kallas. 

"A repressão não pode ficar sem resposta", disse Kallas no X. "Qualquer regime que mate milhares de seus próprios cidadãos trabalha para sua própria destruição".

del/an/erl/jc/mvv

Tópicos relacionados:

diplomacia direitos-humanos ira manifestacao politica ue

