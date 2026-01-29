UE acorda designar Guarda Revolucionária do Irã como 'organização terrorista'
Os ministros das Relações Exteriores da União Europeia (UE) concordaram, nesta quinta-feira (29), em designar a Guarda Revolucionária do Irã como "organização terrorista", após a repressão aos protestos, informou a chefe da diplomacia do bloco, Kaja Kallas.
"A repressão não pode ficar sem resposta", disse Kallas no X. "Qualquer regime que mate milhares de seus próprios cidadãos trabalha para sua própria destruição".
