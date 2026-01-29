Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Igrejas cristãs da Colômbia rejeitam declarações de Petro sobre sexualidade de Jesus Cristo

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
29/01/2026 12:36

compartilhe

SIGA

A Igreja Católica e as comunidades evangélicas da Colômbia rejeitaram declarações do presidente Gustavo Petro nas quais afirma que Jesus Cristo teve relações sexuais, um tema sensível em um país profundamente religioso.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O mandatário assegurou, nesta quinta-feira (29), que Jesus Cristo "fez amor", "talvez com Maria Madalena", em um discurso que incendiou as redes sociais.

"Um homem assim, sem amor, não poderia existir", "morreu rodeado de mulheres que o amavam, e eram muitas", acrescentou o dirigente de esquerda, que se declara católico, embora não pratique.

De acordo com a doutrina cristã, Jesus Cristo levou uma vida de celibato, razão pela qual não teve relações sexuais nem vínculos sentimentais.

As declarações de Petro foram criticadas em um país onde 79% dos 50 milhões de colombianos se consideram católicos e 10% professam outras ramificações do cristianismo.

A Confederação Evangélica da Colômbia manifestou, em um comunicado, que as afirmações do presidente "deturpam a verdade histórica, bíblica e teórica". Também "constituem uma falta de respeito" com Jesus Cristo.

Por sua vez, a Conferência Episcopal da Igreja católica pediu "respeito, à não interferência e a proteção das pessoas em suas crenças".

"Nenhum funcionário nem outra pessoa está convocado a emitir conceitos de ordem teológica", acrescentou.

Petro foi educado em um colégio católico e manifestou sua admiração pela Teologia da Libertação, que, na América Larina, defendia os pobres e tinha pontos em comum com certas correntes do marxismo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

das/lv/nn/rm-jc

Tópicos relacionados:

colombia politica religiao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay