Boxeador Gervonta Davis é preso em Miami por agressão e sequestro

29/01/2026 12:00

A polícia dos Estados Unidos prendeu, na quarta-feira (28), em Miami (Flórida), o ex-campeão mundial de boxe americano Gervonta Davis, depois que sua ex-companheira o denunciou por agressão física, sequestro e dano moral devido a um incidente ocorrido em outubro.

Davis, de 31 anos, foi preso em uma operação conjunta da polícia local e de agentes federais, encarregados de encontrar foragidos, informou a polícia de Miami Gardens em suas redes sociais.

Segundo a denúncia apresentada por Courtney Rossel, Davis entrou no clube de striptease onde ela trabalhava em 27 de outubro. 

O boxeador a tirou de lá à força e a arrastou até o estacionamento, onde a agarrou pelo pescoço e a atingiu na parte de trás da cabeça, segundo a ação judicial.

Davis enfrentaria o youtuber Jake Paul em novembro, em Miami, mas este último cancelou o combate após as acusações de violência doméstica.  

Apelidado de "Tank" por sua potência no ringue, Davis foi campeão mundial dos pesos superpena, leve e superleve. Ele permanece invicto em sua carreira, com 30 vitórias (28 antes do limite) e um empate. 

Jake Paul substituiu seu rival pelo britânico Anthony Joshua, ex-campeão mundial dos pesos pesados, que o venceu por nocaute.

Davis já enfrentou várias acusações de violência doméstica no sul da Flórida, inclusive em julho passado, quando foi acusado de bater na mãe de seus filhos.

