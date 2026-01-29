Boxeador Gervonta Davis é preso em Miami por agressão e sequestro

A polícia dos Estados Unidos prendeu, na quarta-feira (28), em Miami (Flórida), o ex-campeão mundial de boxe americano Gervonta Davis, depois que sua ex-companheira o denunciou por agressão física, sequestro e dano moral devido a um incidente ocorrido em outubro.

Davis, de 31 anos, foi preso em uma operação conjunta da polícia local e de agentes federais, encarregados de encontrar foragidos, informou a polícia de Miami Gardens em suas redes sociais.

Segundo a denúncia apresentada por Courtney Rossel, Davis entrou no clube de striptease onde ela trabalhava em 27 de outubro.

O boxeador a tirou de lá à força e a arrastou até o estacionamento, onde a agarrou pelo pescoço e a atingiu na parte de trás da cabeça, segundo a ação judicial.

Davis enfrentaria o youtuber Jake Paul em novembro, em Miami, mas este último cancelou o combate após as acusações de violência doméstica.

Apelidado de "Tank" por sua potência no ringue, Davis foi campeão mundial dos pesos superpena, leve e superleve. Ele permanece invicto em sua carreira, com 30 vitórias (28 antes do limite) e um empate.

Jake Paul substituiu seu rival pelo britânico Anthony Joshua, ex-campeão mundial dos pesos pesados, que o venceu por nocaute.

Davis já enfrentou várias acusações de violência doméstica no sul da Flórida, inclusive em julho passado, quando foi acusado de bater na mãe de seus filhos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

gma/nn/mvv-jc