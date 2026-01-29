Ucrânia se prepara para intensa onda de frio enquanto bombardeios russos afetam rede elétrica
compartilheSIGA
As temperaturas na Ucrânia podem cair para 30 graus abaixo de zero nos próximos dias, alertou a agência meteorológica nesta quinta-feira (29), enquanto o país enfrenta cortes generalizados de energia elétrica aquecimento devido aos ataques aéreos russos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O Centro Hidrometeorológico da Ucrânia indicou que, de domingo (1) a terça-feira (3), está previsto um clima muito frio, com temperaturas noturnas entre -20 e -27°C, e, em algumas áreas, até -30°C.
Isto ocorre em um contexto difícil no qual a rede elétrica ucraniana foi gravemente afetada nos últimos meses por uma série de ataques aéreos russos que danificaram centrais elétricas, transformadores e o setor de gás.
Estes ataques já provocaram cortes generalizados de eletricidade e aquecimento, especialmente na capital Kiev, onde, em alguns momentos, até metade da cidade foi afetada, e nas principais cidades de Kharkiv (nordeste), Odessa (sul) e Dnipro (centro).
As autoridades afirmam que iniciaram trabalhos de emergência para restabelecer a rede elétrica e disponibilizaram áreas designadas onde os moradores podem encontrar aquecimento e ter acesso à eletricidade.
O município de Kiev informou, nesta quinta-feira, que 613 edifícios da capital continuam sem aquecimento.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
bur-pop/blb/cbr/mb/pb/rm/fp