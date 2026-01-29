Assine
Grupo petroquímico Dow cortará 4.500 postos de trabalho

29/01/2026 11:01

O grupo petroquímico americano Dow anunciou a redução de cerca de 4.500 postos de trabalho com um plano de transformação que inclui o uso da inteligência artificial (IA) e da automação para melhorar a produtividade, segundo a empresa em um comunicado publicado nesta quinta-feira (29).

O plano permitirá obter cerca de US$ 2 bilhões (R$ 10,4 bilhões, na cotação atual) adicionais em lucro operacional, indicou.

A empresa enfrenta dificuldades, após encerrar 2025 com um prejuízo líquido de US$ 2,6 bilhões (R$ 14,5 bilhões, na cotação daquele ano), ante um lucro líquido de US$ 1,1 bilhão em 2024 (R$ 5,9 bilhões, na cotação da época).

A empresa calcula que terá custos de entre US$ 1,1 e US$ 1,5 bilhão (R$ 7,8 bilhões), dos quais entre US$ 600 e 800 milhões (R$ 3,1 bilhões e R$ 4,1 bilhões) corresponderão a indenizações pelas 4.500 demissões.

"Esperamos que estes esforços tragam pelo menos US$ 2 bilhões em lucros adicionais no curto prazo", declarou o diretor executivo do grupo, Jim Fitterling, citado no comunicado. 

O grupo, que emprega 36.000 pessoas ao redor do mundo, já havia anunciado em 2025 medidas de economia para se ajustar a uma conjuntura desfavorável, entre elas o adiamento de um projeto de usina no Canadá.

