Trump diz que Fed deveria 'reduzir substancialmente' as taxas de juros

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou nesta quinta-feira (29) a política monetária do presidente do Federal Reserve (Fed, banco central), Jerome Powell, e disse que deveria “reduzir substancialmente” as taxas de juros.

Um dia após o Fed decidir manter a taxa inalterada, Trump publicou na sua plataforma Truth Social que não havia “absolutamente nenhuma razão” para não reduzi-la.

“O Federal Reserve deveria reduzir substancialmente as taxas de juros, AGORA!”, afirmou. As taxas básicas de juros estão em uma faixa de 3,50% a 3,75%.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

gh-acb/st/ad/nn/jc/fp