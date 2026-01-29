Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Cirurgia estética atrai cada vez mais homens, sobretudo no Oriente Médio e América Latina

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
29/01/2026 08:21

compartilhe

SIGA

Os homens recorrem cada vez mais à cirurgia estética, um fenômeno particularmente visível no Oriente Médio e na América Latina, segundo dados apresentados nesta quinta-feira(29) em Paris em um congresso mundial do setor. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Entre 2018 e 2024, o número de intervenções cirúrgicas realizadas em homens aumentou 95% e os tratamentos estéticos sem cirurgia (injeções, cuidados com laser, peelings, etc.) em pacientes masculinos cresceram 116%, segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS, na sigla em inglês). O número entre as mulheres cresceu 59% e 55%, respetivamente. 

“Essa dinâmica, especialmente significativa no Oriente Médio e na América Latina, reflete uma profunda transformação das normas sociais e uma crescente aceitação dos cuidados estéticos por parte dos homens, embora representem apenas 16% do total dos procedimentos”, segundo uma análise de mercado apresentada durante o congresso IMCAS, que ocorre até 31 de janeiro em Paris. 

Segundo projeções antecipadas no encontro, o mercado deverá manter um crescimento médio de 5% ao ano até 2030, com base na sólida procura e no aumento do número de pacientes. 

Mas haverá uma pressão competitiva crescente, sobretudo nas toxinas botulínicas e nas injeções de ácido hialurônico, dois segmentos que concentram mais de metade do mercado mundial da medicina estética e que representaram 9,6 bilhões de euros ( 59,6 bilhões de reais) em 2025. 

“Entramos em uma abordagem da estética orientada pelo consumidor, enquanto há 10 ou 15 anos ainda era considerada muito elitizada”, disse à AFP Laurent Brones, especialista financeiro da IMCAS. 

“As gerações Z e millennial recorrem à medicina estética muito antes do que as gerações anteriores”, segundo o IMCAS. 

Os Estados Unidos, com cerca de 45% de parcela do mercado mundial, mantiveram o domínio do mercado global em 2025, contabilizando o maior número de intervenções não cirúrgicas com fins estéticos e liderando o segmento das toxinas botulínicas (56% da procura mundial).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

pan/ito/abl/alv/ayv/es/mab/jc/fp

Tópicos relacionados:

amlat cosmetica homens servicos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay