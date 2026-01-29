Fundo soberano norueguês anuncia resultado expressivo em 2025

O fundo soberano da Noruega, o maior do mundo, registrou lucro de 2,362 trilhões de coroas, o equivalente a 246,48 bilhões de dólares (1,28 trilhão de reais) em 2025, impulsionado pelos investimentos em tecnologia e finanças.

Alimentado pelas receitas do petróleo e do gás do Estado norueguês e investindo em diferentes categorias de ativos em todo o mundo, o fundo viu o seu valor atingir a soma colossal de 21,268 trilhões de coroas (2,2 trilhões de dólares, 11,4 trilhões de reais) no final do ano.

"O fundo registrou um desempenho muito sólido em 2025", afirmou o seu diretor, Nicolai Tangen, em um comunicado.

"As ações dos setores de tecnologia, finanças e matérias-primas se destacaram, dando uma contribuição significativa para o desempenho global", acrescentou.

Em termos percentuais, o rendimento foi de 15,1% em 2025. Os investimentos em renda variável, que representavam 71,3% da carteira no final do ano, renderam 19,3%.

O fundo investe em quase 7.200 empresas em todo o mundo e detém, em média, cerca de 1,5% de todas as companhias cotadas em Bolsa do planeta.

As maiores participações, em valor, estão no setor de tecnologia americana: Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet e Amazon.

Os investimentos em renda fixa (26,5% dos seus ativos) ganharam 5,4% e os investimentos imobiliários (1,7% da carteira) 4,4%. Os investimentos em projetos de energias renováveis não cotados em Bolsa, embora ainda sejam marginais, registraram um rendimento de 18,1%.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

phy/yk/pb/avl/fp-jc