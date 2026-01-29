Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Fundo soberano norueguês anuncia resultado expressivo em 2025

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
29/01/2026 07:35

compartilhe

SIGA

O fundo soberano da Noruega, o maior do mundo, registrou lucro de 2,362 trilhões de coroas, o equivalente a 246,48 bilhões de dólares (1,28 trilhão de reais) em 2025, impulsionado pelos investimentos em tecnologia e finanças.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Alimentado pelas receitas do petróleo e do gás do Estado norueguês e investindo em diferentes categorias de ativos em todo o mundo, o fundo viu o seu valor atingir a soma colossal de 21,268 trilhões de coroas (2,2 trilhões de dólares, 11,4 trilhões de reais) no final do ano.

"O fundo registrou um desempenho muito sólido em 2025", afirmou o seu diretor, Nicolai Tangen, em um comunicado.

"As ações dos setores de tecnologia, finanças e matérias-primas se destacaram, dando uma contribuição significativa para o desempenho global", acrescentou.

Em termos percentuais, o rendimento foi de 15,1% em 2025. Os investimentos em renda variável, que representavam 71,3% da carteira no final do ano, renderam 19,3%. 

O fundo investe em quase 7.200 empresas em todo o mundo e detém, em média, cerca de 1,5% de todas as companhias cotadas em Bolsa do planeta. 

As maiores participações, em valor, estão no setor de tecnologia americana: Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet e Amazon.

Os investimentos em renda fixa (26,5% dos seus ativos) ganharam 5,4% e os investimentos imobiliários (1,7% da carteira) 4,4%. Os investimentos em projetos de energias renováveis não cotados em Bolsa, embora ainda sejam marginais, registraram um rendimento de 18,1%.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

phy/yk/pb/avl/fp-jc

Tópicos relacionados:

economia empresas energia investimentos mercado noruega resultados tecnologia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay