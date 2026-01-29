Assine
Samsung registra lucro trimestral recorde graças à demanda por chips de IA

KJ
Kang Jin-kyu
29/01/2026 06:59

O grupo de tecnologia sul-coreano Samsung Electronics anunciou nesta quinta-feira (29) um lucro trimestral recorde, impulsionado pela forte demanda por chips de memória utilizados na Inteligência Artificial (IA).

A corrida global para construir centros de dados de IA e desenvolver esta tecnologia em rápida evolução provocou uma disparada dos pedidos por microchips avançados.

Também encareceu os chips menos chamativos usados em eletrônicos de consumo, o que pode elevar os preços dos smartphones, laptops e outros dispositivos.

No trimestre encerrado em dezembro de 2025, a Samsung registrou "sua receita trimestral consolidada mais elevada da história, de 93,8 trilhões de wons (65,5 bilhões de dólares, 340,65 bilhões de reais)", um aumento de 9% em comparação com o trimestre anterior. 

"O lucro operacional também atingiu um máximo histórico de 20,1 trilhões de wons (US$ 14,7 bilhões, R$ 76,4 bilhões)", acrescentou a empresa.

