Polícia investiga possível crime de ódio contra centro judaico em Nova York

29/01/2026 06:13

A polícia de Nova York está investigando um possível crime de ódio depois que um carro colidiu contra um centro judaico ortodoxo na quarta-feira (28), informou a chefe de polícia da cidade, Jessica Tisch.

Um homem foi detido depois que avançou repetidamente contra a porta dos fundos da sede mundial da Chabad-Lubavitch no Brooklyn, afirmou Tisch à imprensa.

Imagens compartilhadas na internet mostram o motorista batendo na entrada do edifício, antes de recuar e voltar a colidir contra o local. Não houve feridos, segundo Tisch.

A polícia "aumentou consideravelmente a segurança" ao redor dos locais de culto, incluindo a mobilização de unidades antiterroristas e de desativação de explosivos, acrescentou.

Nova York, onde reside a maior população judaica fora de Israel, está em alerta máximo com o aumento das denúncias de ataques antissemitas. 

O prefeito da cidade, Zohran Mamdani, disse que a colisão era "profundamente alarmante".

"Qualquer ameaça a uma instituição ou local de culto judaico deve ser levada a sério. O antissemitismo não tem espaço na nossa cidade, e a violência ou a intimidação contra os nova-iorquinos judeus é inaceitável", escreveu na rede social X.

