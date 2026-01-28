Steven Adams, pivô do Houston Rockets, vai perder restante da temporada da NBA

O pivô do Houston Rockets, Steven Adams, vai perder o restante da temporada da NBA após passar por uma cirurgia no tornozelo esquerdo, anunciou a equipe nesta quarta-feira (28).

Adams, de 32 anos, que foi selecionado na 12ª posição geral do draft de 2013 pelo Oklahoma City Thunder, sofreu a lesão em 18 de janeiro, durante uma vitória contra o New Orleans Pelicans, ao cair de mau jeito quando tentava defender Zion Williamson perto da cesta.

"Espera-se que Adams se recupere completamente, mas ele perderá o restante da temporada de 2025-2026", disse o Rockets em um comunicado.

Adams estava fazendo uma ótima temporada após se recuperar de uma lesão no joelho que o havia afetado nos três anos anteriores.

Ele teve médias de 5,8 pontos e 8,6 rebotes em 32 jogos nesta temporada, ajudando o Rockets a consolidar sua posição como a melhor equipe em rebotes da liga, com média de 49 por jogo.

O Houston agora contará com Clint Capela como reserva do pivô titular Alperen Sengun. A equipe já havia perdido o armador Fred VanVleet devido a uma ruptura de ligamento no joelho em setembro.

Os Rockets têm um retrospecto de 28 vitórias e 16 derrotas e ocupam a quarta posição na Conferência Oeste, apenas dois jogos atrás do San Antonio Spurs (segundo colocado), equipe que enfrentaram nesta quarta-feira.

