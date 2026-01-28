Quando os goleiros se vestem de artilheiros

Oitavo minuto dos acréscimos, o Benfica tem sua última chance. Uma cobrança de falta pela direita, e o técnico português José Mourinho mandou todos para o ataque, incluindo o goleiro, numa tentativa desesperada de marcar o gol que levaria o time de Lisboa à repescagem da Liga dos Campeões. O milagre acontece.

O goleiro ucraniano Anatoliy Trubin pula mais alto que todos e, de cabeça, supera o goleiro belga Thibaut Courtois, garantindo a vitória por 4 a 2 do Benfica contra o Real Madrid no Estádio da Luz, em Lisboa.

Não se trata de um gol qualquer. Com ele, as 'Águias' se garantiram nos playoffs que valem vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões — graças ao saldo de gols — a mesma fase que o Real Madrid terá que disputar depois dessa derrota em Portugal.

Trubin, o mais improvável dos heróis, não foi o primeiro goleiro a marcar um gol de cabeça — muito menos de pênalti ou de falta —, mas talvez seu gol na noite desta quarta-feira contra o gigante da capital espanhola possa ser considerado um dos mais importantes do torneio, dada a importância desse jogo.

"Era impensável que ele chegasse à área e cabeceasse daquela maneira. Merecíamos uma vitória como essa, pois tivemos um mês difícil", comemorou o zagueiro argentino do Benfica, Nicolás Otamendi, à ESPN.

Do lendário brasileiro Rogério Ceni, ídolo do São Paulo, que com 132 gols (em jogos oficiais e amistosos) é o maior goleiro artilheiro da história do futebol, ao paraguaio José Luis Chilavert, que marcou gols memoráveis pelo Vélez Sarsfield e pela seleção paraguaia na década de 1990, vários ocupantes dessa posição já balançaram as redes.

Aqui estão alguns gols memoráveis marcados por goleiros:

- Palop, herói do Sevilla -

O goleiro espanhol Andrés Palop fez história pelo Sevilla ao marcar um gol crucial na campanha que levou o clube à conquista de seu segundo título da Liga Europa em 2007.

A equipe andaluza perdia para o Shakhtar Donetsk na partida de volta das oitavas de final, na Ucrânia, em 15 de março daquele ano, e estava à beira da eliminação em sua competição 'preferida' — o Sevilla é o clube com mais títulos, sete no total — até que, aos 94 minutos, Palop cabeceou para o fundo da rede após um escanteio cobrado por Dani Alves, empatando a partida.

O gol de Palop levou o jogo para a prorrogação, na qual o uruguaio Javier Chevantón marcou o gol da vitória para o Sevilla, que depois eliminaria Tottenham (quartas de final), Osasuna (semifinais) e Espanyol na final.

"Quando o escanteio foi cobrado, todos estavam esperando por mim, e então vi a bola vindo em minha direção e soube que era a minha chance, que eu poderia chutar para o gol sem a oposição de nenhum adversário", lembrou Palop. "Vivi sensações incríveis que nunca havia sentido antes. Agora sei o que um companheiro de equipe sente quando marca um gol."

- Chilavert, artilheiro paraguaio -

José Luis Félix Chilavert se tornou famoso por marcar gols de falta e de pênalti na década de 1990, jogando pelo Vélez Sarsfield e pela seleção paraguaia.

Entre suas vítimas mais frequentes estavam Germán "Mono" Burgos, do River Plate e da seleção argentina, Oscar Córdoba, da seleção colombiana, e Carlos Navarro Montoya, do Boca Juniors.

Uma de suas noites mais memoráveis foi em 16 de junho de 1996, no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires.

O Vélez recebeu o Boca Juniors, que contava com Navarro Montoya, Claudio Caniggia e o lendário Diego Armando Maradona.

Depois de começar perdendo com um gol de Caniggia, o Vélez acabou vencendo por 5 a 1, com dois gols de Chilavert: o segundo de sua equipe, um magnífico gol de falta no ângulo superior esquerdo, e o terceiro, de pênalti.

Maradona foi expulso pelo árbitro Javier Castrilli, e o Vélez jogou de forma brilhante e conquistou seu segundo título nacional consecutivo.

- Higuita, gol em semifinal de Libertadores -

Poucos entendem mais de loucuras do que René Higuita.

Entre suas jogadas memoráveis, o extravagante goleiro colombiano relembra um gol espetacular de falta que marcou na semifinal da Copa Libertadores de 1995, quando jogava pelo Atlético Nacional de Medellín.

Com precisão milimétrica, 'El Loco' (O Louco) colocou a bola no ângulo superior do gol defendido por outro jogador de cabelos compridos, 'El Mono' Burgos, no Estádio Monumental de Buenos Aires.

O Atlético Nacional venceu o jogo de ida por 1 a 0 com esse gol e perdeu pelo mesmo placar na partida de volta na Colômbia, mas avançou para a final nos pênaltis, onde acabou sendo derrotado pelo Grêmio.

- Tim Howard, de gol para gol -

Embora gols marcados de cabeça por um goleiro sejam incomuns no futebol, marcar um gol de uma ponta a outra do campo é ainda mais raro, embora já tenha acontecido em algumas ocasiões.

Um desses casos ocorreu no dia 4 de janeiro de 2012, quando o goleiro da seleção americana, Tim Howard, marcou um gol histórico na Premier League pelo Everton contra o Bolton Wanderers no Goodison Park, em Liverpool.

Aproveitando um vento forte, seu chute de dentro da própria área passou por cima do goleiro adversário, Adam Bogdan, aos 62 minutos, e Howard se tornou o quarto goleiro na história da Premier League a marcar um gol.

No entanto, o Bolton acabou vencendo a partida por 2 a 1.

