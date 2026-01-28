Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Militares e policiais da Venezuela juram lealdade à presidente interina

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
28/01/2026 20:45

compartilhe

SIGA

Militares e policiais venezuelanos juraram nesta quarta-feira (28) "lealdade e subordinação absoluta" a Delcy Rodríguez, presidente interina da Venezuela, após a queda do presidente Nicolás Maduro no início do mês, em uma incursão americana.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A Força Armada venezuelana, pilar da chamada revolução bolivariana, já havia expressado anteriormente seu reconhecimento a Rodríguez.

O ato foi realizado diante de 3.200 militares, que desfilaram perante a primeira presidente do país, a quem entregaram o bastão de comando e a espada do herói da Independência, Simón Bolívar.

"Juramos lealdade e subordinação absoluta", disse o ministro da Defesa, Vladimir Padrino, que também expressou um "compromisso de fidelidade" da instituição.

"É um momento inédito da República (...) por ser a primeira vez que uma mulher assume a presidência da República e que, em consequência, assume também o título de comandante em chefe da Força Armada Nacional Bolivariana".

O ministro do Interior, Diosdado Cabello, também expressou lealdade em nome das forças policiais.

"Nossa lealdade à Constituição nacional e à sua presidente interina é absoluta, porque entendemos que defender sua gestão é defender a continuidade do governo e a integridade do povo venezuelano", afirmou o poderoso dirigente chavista.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jt/atm/ad/am

Tópicos relacionados:

conflito eua politica venezuela

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay