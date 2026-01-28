Wall Street fecha sem surpresas com Fed e à espera dos resultados dos gigantes tecnológicos
A Bolsa de Nova York fechou nesta quarta-feira (28) sem impulso, sem ser afetada pela decisão do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) de manter suas taxas de juros, enquanto os investidores aguardam com expectativa os resultados trimestrais dos gigantes de tecnologia.
O Dow Jones subiu 0,02% e o Nasdaq avançou 0,17%. Depois de superar pela primeira vez em sua história o marco simbólico dos 7.000 pontos no início da sessão, o índice amplo S&P 500 recuou 0,01%.
"O mercado realmente não reagiu à decisão do Fed", disse à AFP Adam Sarhan, analista da 50 Park Investments.
A maioria dos investidores já esperava que as taxas permanecessem em um intervalo entre 3,50% e 3,75%, após três cortes consecutivos no fim de 2025.
Com essa decisão, "o Fed demonstra confiança, não hesitação", afirmou Gina Bolvin, analista da Bolvin Wealth Management.
O Fed explicou em comunicado que o crescimento nos Estados Unidos era "sólido", sugerindo assim que a economia não precisava de apoio adicional.
De acordo com Bolvin, "os mercados interpretam isso como uma pausa estratégica, e não como uma mudança na política".
Para Sarhan, os participantes do mercado estão focados na temporada de balanços.
"Após o fechamento de hoje e amanhã, muitas grandes empresas de tecnologia divulgarão seus resultados, o que pode ter um impacto muito mais forte no mercado do que a inação do Fed", antecipou o analista.
