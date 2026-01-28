Arsenal termina fase de liga da Champions com 100% de aproveitamento; Bayern passa em 2º
O Arsenal terminou a primeira fase da Liga dos Campeões como 100% de aproveitamento em oito jogos, enquanto o Bayern de Munique avançou na segunda colocação.
As duas equipes foram as únicas que chegaram à última rodada, disputada integralmente nesta quarta-feira (28), já classificadas para as oitavas de final.
Os 'Gunners' garantiram a liderança (24 pontos) com a vitória em casa sobre o já eliminado e lanterna Kairat Almaty por 3 a 2, enquanto o Bayern (21 pontos) derrotou o PSV por 2 a 1 em Eindhoven.
