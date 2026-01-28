Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Arsenal termina fase de liga da Champions com 100% de aproveitamento; Bayern passa em 2º

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
28/01/2026 19:12

compartilhe

SIGA

O Arsenal terminou a primeira fase da Liga dos Campeões como 100% de aproveitamento em oito jogos, enquanto o Bayern de Munique avançou na segunda colocação.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

As duas equipes foram as únicas que chegaram à última rodada, disputada integralmente nesta quarta-feira (28), já classificadas para as oitavas de final.

Os 'Gunners' garantiram a liderança (24 pontos) com a vitória em casa sobre o já eliminado e lanterna Kairat Almaty por 3 a 2, enquanto o Bayern (21 pontos) derrotou o PSV por 2 a 1 em Eindhoven.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

dr/ma/cb

Tópicos relacionados:

fbl

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay