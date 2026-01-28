Raheem Sterling chega a acordo com Chelsea para rescindir seu contrato

Raheem Sterling e o Chelsea, que o tinha em sua lista de jogadores dispensáveis, chegaram a um acordo para rescindir o contrato do atacante inglês de 31 anos, anunciou o clube londrino nesta quarta-feira (28).

Sterling chegou ao Chelsea em meados de 2022, vindo do Manchester City, onde conquistou quatro títulos da Premier League (2018, 2019, 2021 e 2022).

Na época, ele foi a primeira grande contratação feita pelos novos proprietários do Chelsea, o consórcio liderado pelo investidor americano Todd Boehly e pela Clearlake Capital.

O ponta, nascido em Kingston, na Jamaica, tem vivido um declínio gradual em um clube acostumado a ser muito ativo no mercado de transferências, especialmente em relação a jogadores de ataque.

O Chelsea o emprestou ao Arsenal na temporada passada, mas Sterling não conseguiu brilhar nos 'Gunners', e em seu retorno, o jogador foi afastado do elenco dos 'Blues', pois não fazia parte dos planos do então técnico Enzo Maresca.

A chegada do novo treinador, Liam Rosenior, no início de janeiro, não mudou em nada a sua situação.

Sterling tinha contrato com o Chelsea até junho de 2027, com um salário semanal estimado pela imprensa em 325 mil lebras esterlinas (cerca de R$ 2,3 milhões na cotação atual).

O ex-jogador da seleção inglesa (pela qual disputou 82 jogos, o último na Copa do Mundo de 2022) agora está livre para assinar com qualquer clube que desejar.

