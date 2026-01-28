EUA pode se unir a nova rodada de diálogo Rússia-Ucrânia, indica Rubio

Os Estados Unidos podem se unir nesta semana a uma nova rodada de diálogo para encerrar a invasão da Ucrânia pela Rússia, indicou o secretário de Estado americano, Marco Rubio.

Equipes de Kiev e Moscou se reuniram na última sexta-feira e sábado em Abu Dhabi, em suas primeiras negociações diretas públicas para discutir o plano de paz promovido por Donald Trump.

"Eles vão conversar novamente nesta semana", disse Rubio ao Comitê de Relações Exteriores do Senado. "Pode haver uma presença dos Estados Unidos."

O secretário indicou, no entanto, que a atuação americana pode ser mais limitada do que na semana passada, quando participaram o enviado especial e o genro do presidente.

Rubio sinalizou que já se chegou a um consenso sobre as garantias de segurança para a Ucrânia, uma das exigências de Kiev para fechar um acordo com Moscou, após quase quatro anos de guerra.

"Há um item pendente, com o qual todos estão familiarizados. É a reivindicação territorial sobre Donetsk", disse Rubio, referindo-se à região do leste da Ucrânia onde Moscou quer que Kiev ceda território.

"Sei que há um trabalho ativo para tentar ver se as opiniões de ambas as partes a esse respeito podem ser conciliadas. Continua sendo uma ponte que não cruzamos", declarou o secretário.

"É mais fácil para as partes envolvidas mostrar flexibilidade em algumas dessas questões se elas não forem constantemente debatidas em público, porque isso cria pressões políticas internas em ambos os lados", ressaltou Rubio.

sct/mlm/mvl/dga/lb/am