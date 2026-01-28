Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Fed mantém taxas de juros inalteradas e desafia pressão de Trump

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
28/01/2026 16:23

compartilhe

SIGA

O Federal Reserve (Fed, banco central) dos Estados Unidos manteve inalteradas suas taxas de juros nesta quarta-feira (28), em sua primeira reunião do ano, em um contexto de crescimento econômico "sólido" e em desafio à crescente pressão do presidente Donald Trump por cortes.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A votação terminou em 10 a 2 pela manutenção das taxas de juros de referência em um intervalo de 3,50% a 3,75%. Os dirigentes destacaram que a taxa de desemprego apresentou "sinais de estabilização", enquanto a atividade econômica vem "se expandindo a um ritmo sólido".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bys/msp/mr/mel/am

Tópicos relacionados:

consumo economia eua inflacao juros macroeconomia poitica taxas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay