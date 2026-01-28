Assine
Governo Trump recebeu pedido de extradição de Ramagem há quase um mês

Embaixada do Brasil em Washington fez pedido formal ao Departamento de Estado dos EUA em 30 de dezembro

28/01/2026 16:00

Governo Trump recebeu pedido de extradição de Ramagem há quase um mês
O pedido de extradição de Alexandre Ramagem feito pelo Brasil completará na próxima sexta-feira, 30, um mês nas mãos do governo Donald Trump.

A Embaixada do Brasil em Washington formalizou a solicitação ao Departamento de Estado da Casa Branca em 30 de dezembro, conforme informações apresentadas ao STF pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI), do Ministério da Justiça.

O pedido foi feito por meio de uma nota verbal, acompanhada da documentação necessária ao trâmite. 

Alexandre de Moraes havia determinado em 15 de dezembro que o ministério iniciasse os procedimentos burocráticos para a extradição do ex-deputado. O próximo passo, pela via diplomática, foi o pedido ao governo americano.

Conforme revelou a coluna em novembro, Alexandre Ramagem fugiu para os Estados Unidos em setembro de 2025, ainda antes de ser condenado no STF por tentativa de golpe. Ele foi localizado em um condomínio de luxo em Miami. Desde então, o bolsonarista tem desafiado Moraes a buscar sua extradição. 

overflay