Ucrânia pede aos europeus para agirem 'fisicamente' contra petroleiros russos

A Ucrânia pediu nesta quarta-feira (28) à União Europeia (UE) que não tenha "medo" e aja "fisicamente" contra a frota fantasma que transporta o petróleo da Rússia, e citou como exemplo os petroleiros ligados ao petróleo venezuelano apreendidos pelos Estados Unidos.

Em visita a Berlim, primeira etapa de uma turnê para a elaboração de novas sanções da UE contra a Rússia, um representante especial da presidência ucraniana, Vladislav Vlasiuk, afirmou também que os componentes ocidentais encontrados no armamento russo provam que Moscou burla as sanções.

Ele acrescentou que apenas uma pressão crescente sobre a Rússia "ajudará" as negociações a "pôr fim a esta guerra".

Segundo ele, a frota fantasma russa transportou em 2025 a mesma quantidade de petróleo que no ano anterior e desempenha um papel fundamental no financiamento da guerra.

"Se alguns países da UE começassem a deter fisicamente esses navios, posso lhes prometer que nada acontecerá, pois os russos não são tão temíveis quanto querem fazer crer. Não tenham medo, vamos trabalhar", enfatizou.

"Apreciamos as ações recentes do governo americano com seis ou sete petroleiros, alguns ligados à Rússia. Consideramos que aplicar sanções dessa forma é um meio muito eficaz", acrescentou o representante ucraniano, referindo-se a navios relacionados à Venezuela.

