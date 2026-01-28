Assine
LaLiga pagará torcedores que denunciarem transmissões ilegais de jogos do Campeonato Espanhol

28/01/2026 16:00

A LaLiga, organizadora do Campeonato Espanhol, anunciou nesta quarta-feira (28) uma surpreendente iniciativa para lutar contra a pirataria: pagar 50 euros (pouco mais de R$ 300 na cotação atual) aos torcedores que denunciarem a transmissão ilegal de jogos da competição em bares e locais públicos.

Com a campanha intitulada "Proteger o futebol legal", a LaLiga declarou em um comunicado que quer "proteger os estabelecimentos que transmitem futebol legalmente e facilitar a colaboração dos cidadãos na defesa dos direitos audiovisuais, fornecendo aos usuários um canal acessível por meio de seus celulares".

A LaLiga esclareceu que o pagamento de 50 euros só será concedido "nos casos em que as denúncias forem comprovadas após o processo de validação".

A organização inclui instruções precisas em seu site para que os torcedores identifiquem se uma transmissão é legal ou não, além de disponibilizar um formulário online.

O presidente da LaLiga, Javier Tebas, fez do combate à pirataria audiovisual uma de suas prioridades nos últimos anos.

Segundo Tebas, as transmissões ilegais custam à indústria do futebol centenas de milhões de euros todos os anos.

