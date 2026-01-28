Suécia planeja proibir celulares em escolas de níveis fundamental e médio

A Suécia planeja proibir os telefones celulares nas escolas de ensino fundamental e médio a fim de garantir que as crianças possam se concentrar no aprendizado em sala de aula, informou o governo nesta quarta-feira (28).

A proibição implicaria que alunos com até 15 ou 16 anos entreguem seus celulares pela manhã e os recuperem ao final da jornada escolar.

"Estudos demonstram que os estudantes suecos se distraem com as ferramentas digitais na sala de aula em maior medida que a média dos estudantes da OCDE", a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, assinalou o governo em um comunicado.

"Por isso, o governo propõe uma proibição dos telefones celulares durante toda a jornada escolar", informou.

Cerca de 80% das escolas de níveis fundamental e médio da Suécia já adotam proibições ao uso de telefones celulares nas salas de aula, introduzidas a critério dos diretores, segundo a agência de notícias sueca TT.

No entanto, a ministra da Educação, Simona Mohamsson, disse, durante coletiva de imprensa, que era necessária uma proibição em nível nacional para garantir que todas as escolas sejam zonas livres de celulares.

A medida "reduzirá as distrações na sala de aula", afirmou, descrevendo-a como "uma vitória tanto para o ensino, quanto para a saúde mental".

Mohamsson acrescentou que a proibição também poderia "ajudar muitos pais em sua luta me casa" para reduzir o tempo dos filhos na frente das telas.

A ministra destacou que os dados mostram que os estudantes suecos do ensino médio passam, em média, quase sete horas por dia em frente às telas, sem incluir o tempo de tela durante o horário escolar.

Se for aprovada pelo Parlamento, a proibição vai entrar em vigor a tempo para o início do trimestre de outono no hemisfério norte, em agosto de 2026, e também será aplicada em centros de cuidado extraescolar.

