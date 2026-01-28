Assine
Internacional

Secretário de Estado dos EUA afirma que Irã está 'mais fraco do que nunca'

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
28/01/2026 13:28

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, declarou nesta quarta-feira (28) que a República Islâmica do Irã está em seu ponto mais frágil da história e previu que os protestos contra o governo serão retomados. 

"Esse regime provavelmente está mais fraco do que nunca, e o problema fundamental que enfrenta (...) é que não tem como atender às principais reivindicações dos manifestantes, que é o colapso de sua economia", disse Rubio ao Comitê de Relações Exteriores do Senado, enquanto Washington intensifica a pressão sobre Teerã.

