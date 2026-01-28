Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Rubio diz que EUA observa com interesse a reorganização militar da China

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
28/01/2026 13:16

compartilhe

SIGA

Os Estados Unidos acompanham de perto os desdobramentos na China após a destituição de um general de alta patente, declarou o secretário de Estado americano, Marco Rubio, nesta quarta-feira (28).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"É um assunto interno de seu sistema. Obviamente, não compartilham informações conosco nem falam em detalhe sobre este assunto, mas, sem dúvidas, é algo que observamos com interesse", afirmou Rubio perante o Comitê de Relações Exteriores do Senado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

sct/msp/ad/nn/yr/aa

Tópicos relacionados:

china defesa diplomacia eua

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay