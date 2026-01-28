Rubio diz que EUA observa com interesse a reorganização militar da China

Os Estados Unidos acompanham de perto os desdobramentos na China após a destituição de um general de alta patente, declarou o secretário de Estado americano, Marco Rubio, nesta quarta-feira (28).

"É um assunto interno de seu sistema. Obviamente, não compartilham informações conosco nem falam em detalhe sobre este assunto, mas, sem dúvidas, é algo que observamos com interesse", afirmou Rubio perante o Comitê de Relações Exteriores do Senado.

