Rubio diz que EUA observa com interesse a reorganização militar da China
compartilheSIGA
Os Estados Unidos acompanham de perto os desdobramentos na China após a destituição de um general de alta patente, declarou o secretário de Estado americano, Marco Rubio, nesta quarta-feira (28).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"É um assunto interno de seu sistema. Obviamente, não compartilham informações conosco nem falam em detalhe sobre este assunto, mas, sem dúvidas, é algo que observamos com interesse", afirmou Rubio perante o Comitê de Relações Exteriores do Senado.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
sct/msp/ad/nn/yr/aa