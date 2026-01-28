Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Irã 'responderá como nunca antes' em caso de ataque dos EUA

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
28/01/2026 12:29

compartilhe

SIGA

O Irã "responderá como nunca antes" caso seja atacado pelos Estados Unidos, reagiu nesta quarta-feira (28) a missão iraniana nas Nações Unidas, após o presidente americano, Donald Trump, declarar que "o tempo está se esgotando" para alcançar um acordo nuclear.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"O Irã está pronto para um diálogo com base no respeito mútuo e nos interesses comuns — MAS, SE FOR PRESSIONADO, IRÁ SE DEFENDER E RESPONDERÁ COMO NUNCA ANTES!", escreveu a missão no X, ao lado de uma captura de tela da ameaça feita por Trump nas redes sociais nesta quarta-feira.

O presidente americano urge ao Irã que "se sente à mesa em breve para negociar um acordo justo e equitativo para todas as partes - ARMAS NUCLEARES NÃO", escreveu, destacando que um contingente significativo da Marinha americana está se dirigindo ao país.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

pel/pno/nn/val/yr/aa

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia direitos eua ira manifestacao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay