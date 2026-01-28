Assine
Escritórios do Deutsche Bank na Alemanha são alvo de operação por suposta lavagem de dinheiro

AFP
AFP
28/01/2026 11:42

Agentes da Promotoria e da polícia alemãs realizaram buscas na sede do Deutsche Bank em Frankfurt e seu escritório em Berlim, em meio a uma investigação por suspeita de lavagem de dinheiro, informaram as autoridades.

Segundo o jornal Süddeutsche Zeitung, a investigação estaria relacionada aos negócios deste banco com empresas vinculadas ao empresário bilionário russo Roman Abramovich.

A Promotoria de Frankfurt confirmou a operação, mas não especificou contra quem era dirigida, citando uma "investigação contra responsáveis e funcionários desconhecidos do Deutsche Bank por suspeita de lavagem de dinheiro (...) e outras acusações relacionadas sob a lei de combate à lavagem de capitais".

"No passado, o Deutsche Bank manteve relações comerciais com empresas estrangeiras que, no âmbito de outras investigações, são suspeitas de terem sido utilizadas para fins de lavagem de dinheiro", acrescentou.

Segundo a mesma fonte, as investigações estão a cargo de uma unidade especializada em crimes financeiros e da polícia federal.

Um porta-voz da instituição confirmou as buscas, e o banco limitou-se a detalhar que está "cooperando plenamente com os promotores". 

Abramovich foi sancionado pela UE após a invasão russa da Ucrânia. 

Segundo o Süddeutsche Zeitung, o Deutsche Bank teria transmitido tardiamente às autoridades uma ou várias declarações de suspeita de lavagem de dinheiro contra empresas do oligarca.

