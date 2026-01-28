Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Imprensa estrangeira expressa decepção com a Justiça de Israel por falta de acesso a Gaza

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
28/01/2026 10:06

compartilhe

SIGA

A associação de imprensa estrangeira FPA expressou, nesta quarta-feira (28), em Jerusalém sua decepção porque a Suprema Corte de Israel voltou a adiar sua resposta ao pedido de acesso livre e independente a Gaza. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

“A Associação de Imprensa Estrangeira em Israel está profundamente decepcionada por a Suprema Corte de Israel ter novamente adiado a decisão sobre nosso recurso por um acesso livre e independente da imprensa a Gaza”, afirmou a entidade em comunicado. 

Desde a eclosão da guerra em Gaza, em outubro de 2023, desencadeada por ataques do grupo militante palestino Hamas em território israelense, o governo de Israel proibiu que jornalistas estrangeiros entrem livremente na Faixa. 

É permitida a entrada de apenas um número limitado de repórteres, acompanhados pelo Exército, em decisões adotada caso a caso. 

Diante desse quadro, a FPA interpôs seu recurso em 2024, e desde então o tribunal concedeu ao governo várias prorrogações para apresentar sua resposta. 

Na terça-feira, o tribunal voltou a se recusar a responder à solicitação da FPA e pediu ao governo israelense que o mantenha informado sobre a situação até 31 de março de 2026. 

“Mais preocupante ainda é que o tribunal parece ter se deixado influenciar pelos argumentos de segurança do Estado, apresentados a portas fechadas e sem a presença dos advogados da FPA”, acrescentou a entidade. 

Esse “processo secreto não nos oferece oportunidade de rebater esses argumentos e abre caminho para o fechamento arbitrário e por tempo indeterminado de Gaza a jornalistas estrangeiros”, apontou. 

A FPA afirmou que não existem argumentos de segurança que justifiquem o que qualificou como a “proibição geral” de acesso à imprensa. 

A proibição, apontou a entidade, é aplicada enquanto “trabalhadores humanitários e outros funcionários são autorizados a entrar em Gaza”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jd-yif/mj/mdh/ahg/eg/jc/aa

Tópicos relacionados:

conflito imprensa israel midia palestinos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay