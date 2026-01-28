Influencer americano IShowSpeed mostra 'outra' África durante turnê

IShowSpeed, um influencer americano de 21 anos, disputou uma corrida contra um guepardo, pulou com guerreiros masai e atraiu milhares de pessoas durante uma turnê pela África, na qual também derrubou vários clichês sobre o continente.

A turnê da estrela do YouTube e da Twitch, que começou na segunda-feira (29), percorreu 20 países, onde ele mostrou a seus dezenas de milhões de seguidores outra face da África, de uma mina de diamantes em Botsuana à descoberta da rica culinária da Etiópia, além de assistir à final da Copa Africana de Nações (CAN) de futebol no Marrocos.

IShowSpeed, nascido em Cincinnati, Ohio, como Darren Jason Watkins Jr., é um dos influenciadores com mais seguidores do mundo.

Neste mês, ele alcançou 50 milhões de inscritos no YouTube, e a revista Rolling Stone o classificou como o criador de conteúdo mais influente de 2025. Segundo a revista Forbes, sua renda líquida gira em torno de 20 milhões de dólares (R$106 milhões).

Os inscritos de seu canal acompanharam sua turnê pela África. Alguns deles, americanos negros, chegaram a publicar vídeos bastante emocionados, nos quais explicaram como IShowSpeed lhes apresentou uma visão totalmente diferente do continente, distante dos clichês batidos de pobreza e violência.

"Ele mostra outra África, uma África em movimento, que se moderniza e disposta a alcançar grandes coisas. Ele vai a lugares com infraestruturas modernas", afirmou à AFP Qemal Affagnon, da organização Internet Sem Fronteiras.

"Em um momento em que o Executivo americano às vezes pode retratar a África de forma mais depreciativa, ele oferece uma narrativa diferente. Isso ressoou especialmente entre seu público americano", indicou o especialista em redes sociais.

Em Lagos, megacidade nigeriana com cerca de 20 milhões de habitantes, o influenciador comemorou seu aniversário e também a marca de 50 milhões de inscritos no YouTube.

Na capital de Angola, Luanda, ele se disse surpreso com a recepção calorosa que recebeu.

"Eu amo o amor na África. A energia aqui é uma loucura", disse, entusiasmado. Em suas paradas no Quênia e em Adis Abeba, a arquitetura o impressionou.

Ainda assim, ele teve cuidado para não abordar política em uma turnê que incluiu países autocráticos.

Fazendo jus ao apelido "Speed" ("velocidade"), ele deu à turnê o mesmo formato de viagens anteriores, com suas equipes filmando tudo em ritmo frenético, entre descobertas culturais e conversas com vendedores e artistas de rua.

- Verdadeira imagem -

IShowSpeed começou como muitos outros criadores de conteúdo, gravando-se enquanto jogava videogame. Mas o fã de futebol, especialmente de Cristiano Ronaldo, não se contentou em ficar sentado em sua cadeira de 'gamer' e viajou pela Ásia, Europa e América do Sul.

Nos últimos anos, ele ganhou vários prêmios, incluindo o de 'streamer' do ano no Streamer Awards em 2024 e 2025.

Em 2023, ele foi autorizado a retornar à Twitch após dois anos banido da plataforma por "coerção sexual ou intimidação".

Essa viagem pela África lhe rendeu quase 4 milhões de novos inscritos em seu canal do YouTube em um mês. Sua transmissão ao vivo da final da CAN teve 15 milhões de visualizações.

Sua popularidade, no entanto, não se limita ao YouTube: ele tem 45 milhões de seguidores no Instagram e 47 milhões no TikTok.

"Ser o primeiro 'streamer' dos Estados Unidos a fazer uma turnê por toda a África é algo histórico", afirmou o 'youtuber' nigeriano Stephen Oluwafisayomi, de 24 anos, conhecido como Stevosky. "É um marco enorme para a indústria do 'streaming'", acrescentou.

Uma exposição que pode agradar a alguns governos, interessados em atrair novos visitantes.

"Há países que estão se aproximando de algumas comunidades afrodescendentes, e [a turnê de IShowSpeed] pode ser um elo entre esses dois mundos", afirmou Affagnon.

- Ao vivo das pirâmides -

Em Nairóbi, ele se reuniu com a ministra do Turismo, Rebecca Miano, e o presidente William Ruto lhe deu boas-vindas calorosas por vídeo. No Egito, ele recebeu autorização para fazer uma transmissão ao vivo a partir da Grande Pirâmide de Gizé.

Em cada país visitado durante a turnê, ele recebeu uma camisa da seleção nacional de futebol. Mas nem tudo foram sorrisos: ele também foi alvo de críticas.

Na Argélia, ele precisou interromper uma transmissão ao vivo depois que torcedores de futebol começaram a arremessar garrafas contra ele em um estádio durante uma partida.

Sua turnê pela África termina nesta semana, e o 'streamer' planeja fazer um teste de DNA para tentar descobrir suas origens no continente.

Na Libéria, para onde muitos negros americanos emigraram no século XIX para se reconectar com suas raízes africanas, ele conheceu alguém com o mesmo sobrenome, cujos antepassados haviam deixado Ohio. "É realmente meu ancestral", comentou IShowSpeed.

