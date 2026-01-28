Assine
Sinner derrota Shelton com tranquilidade e avança às semis do Aberto da Austrália

28/01/2026 08:06

O italiano Jannik Sinner, número 2 do mundo e atual campeão do Aberto da Austrália, se classificou para as semifinais do primeiro Grand Slam da temporada ao superar nesta quarta-feira (28) o americano Ben Shelton (nº 7) por 3-0, com parciais de 6-3, 6-4 e 6-4. 

Sinner, que busca o terceiro título consecutivo em Melbourne, disputará uma vaga na final contra o sérvio Novak Djokovic, que se classificou para as semifinais após a desistência do italiano Lorenzo Musetti - o italiano vencia a partida por 6-4, 6-3, 1-3 no momento em que sentiu uma lesão na perna direita.

mcd/iga/fp

