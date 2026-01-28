Irã descarta negociações com EUA sem o fim das ameaças

O ministro iraniano das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, advertiu nesta quarta-feira (28) que não haverá negociações entre Washington e Teerã se o governo dos Estados Unidos prosseguir com as ameaças contra a República Islâmica pela repressão aos protestos recentes.

"Conduzir a diplomacia por meio de ameaças militares não pode ser eficaz nem útil. Se querem que as negociações aconteçam, devem cessar as ameaças, demandas excessivas e questões ilógicas apresentadas", disse Araghchi.

As declarações aconteceram após a aproximação de um porta-aviões dos Estados Unidos da região.

"Não se pode falar em conversas em um ambiente de ameaças", acrescentou o diplomata.

Araghchi disse que não teve contato recente com o enviado dos Estados Unidos para o Oriente Médio, Steve Witkoff, e acrescentou que "o Irã não buscou negociações".

