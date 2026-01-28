Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Irã descarta negociações com EUA sem o fim das ameaças

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
28/01/2026 07:41

compartilhe

SIGA

O ministro iraniano das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, advertiu nesta quarta-feira (28) que não haverá negociações entre Washington e Teerã se o governo dos Estados Unidos prosseguir com as ameaças contra a República Islâmica pela repressão aos protestos recentes.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Conduzir a diplomacia por meio de ameaças militares não pode ser eficaz nem útil. Se querem que as negociações aconteçam, devem cessar as ameaças, demandas excessivas e questões ilógicas apresentadas", disse Araghchi.

As declarações aconteceram após a aproximação de um porta-aviões dos Estados Unidos da região.

"Não se pode falar em conversas em um ambiente de ameaças", acrescentou o diplomata.

Araghchi disse que não teve contato recente com o enviado dos Estados Unidos para o Oriente Médio, Steve Witkoff, e acrescentou que "o Irã não buscou negociações".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

sjw-mdh/anb/ahg/pb/fp-jc

Tópicos relacionados:

conflito defesa diplomacia eua ira manifestacao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay