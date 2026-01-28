Justiça dos EUA bloqueia temporariamente expulsão de menino de 5 anos detido pelo ICE

Um juiz federal dos Estados Unidos bloqueou temporariamente a expulsão de um menino de cinco anos que foi detido junto com seu pai na semana passada em Minnesota por agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE, na sigla em inglês).

Liam Conejo Ramos e seu pai, Adrian Conejo Arias, dois solicitantes de asilo originários do Equador, foram detidos em 20 de janeiro e seu caso se tornou um símbolo da indignação dos manifestantes, que denunciam os métodos da polícia de imigração como brutais.

Qualquer "expulsão ou transferência" do menino e de seu pai está proibida "até nova ordem [...] enquanto contestam sua detenção", decidiu na segunda-feira o juiz Fred Biery do tribunal federal de San Antonio, no Texas, onde estão detidos.

As fotografias do momento da prisão se tornaram virais: a criança com um casaco xadrez e um gorro azul de lã, enquanto um agente do ICE o segura pela mochila.

Há versões contraditórias sobre as ações dos integrantes do ICE neste caso: Washington alega que o pai fugiu e deixou o menino sozinho.

O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, explicou que os agentes tentaram protegê-lo depois que o pai "escapou" de uma batida.

"Supõe-se que deveriam deixar que um menino de cinco anos morresse de frio?", questionou Vance.

Por outro lado, autoridades escolares alegam que o menor foi usado como "isca" para bater à porta de sua residência familiar e tentar fazer com que outras pessoas saíssem, incluindo sua mãe grávida.

A Chancelaria equatoriana confirmou que Conejo e seu pai estão em um Centro de Processamento de Imigração no Texas.

"Um menino de cinco anos, na realidade, não cometeu nenhum crime [...] estão abusando das pessoas migrantes", disse na sexta-feira à emissora CNN o tio do menor, Luis Conejo.

O presidente Donald Trump anunciou nesta terça que vai "desescalar um pouco" a situação em Minnesota após a chegada ao estado de seu assessor Tom Homan, enviado para reduzir as tensões em torno da operação anti-imigração.

Os protestos ganharam força com as mortes, nas últimas semanas, dos manifestantes Alex Pretti e Renee Good, atingidos por disparos de agentes federais.

